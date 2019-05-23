中國物流資產發行11億元可換股債券

中國物流資產(01589)公布，建議發行可換股債券，本金總額11.09億港元，到期日2024年6月25日或前後，年利率6.95%。初步換股價每股3.19元，較5月22日收市價2.9元溢價10%。



據初步換股價，換股權獲悉數行使將予發行約3.47億股換股股份，相當於公司經擴大已發行股份總數約9.71%。所得款項將用於償還現有債務及其他一般公司用途。將向聯交所申請債券以僅向專業投資者債務發行的方式上市以及換股股份上市及買賣。



公司、附屬公司擔保人與經辦人訂立認購協議。並經辦人已知會，其擬向不少於6名獨立承配人提呈發售及出售債券，而不包括公司主要股東及關連人Berkeley Asset的各承配人，以及各自的最終實益擁有人將為獨立第三方。預期Berkeley Asset將參與認購事項，其持股量將由23.3%增至26.2%。



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