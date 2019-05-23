【市前重點睇】美股偏軟　油價急挫

●美匯指數高企98.04水平，港匯觸及7.85後回升至7.8493，離岸人民幣(CNH)於6.935水平上落，圓匯高見110.24，歐元跌至1.1155，英鎊回落至1.2665。金價回吐至1,274美元。油價受挫，布油跌穿71美元，紐油徘徊於61.3美元。道指期貨下跌。



●美國財長姆紐欽表示，對於何時落實向約3,000億美元(約2.34萬億港元)中國貨加徵25%關稅，未來30至45日可能不會有任何決定，亦同時承認有關措施或令國內的消費者蒙受損失。



-姆紐欽透露，美國暫未有計劃派員前往北京，與中方繼續貿易談判。



●歐盟首席貿易談判代表稱，美國主要精力仍在中國，或許還沒準備好與歐盟磋商貿易協議。



●報道指特朗普政府正在考慮將包括曠視科技、大華技術、海康威視、美亞柏科和科大訊飛等5家中國企業列入禁用美國零部件或軟件的黑名單，將制裁範圍從華為擴展到全球視頻監控領域的領軍者。



●道指收報25,776點，跌100點或0.39%；標指收報2,856點，跌8點或0.28%；納指收報7,750點，跌34點或0.45%。 https://bit.ly/30v1irc



-美國權威消費者期刊《消費者報告》直指特斯拉(Tesla)的自動駕駛功能在最近的更新後，在道路上存在「嚴重的安全問題」。特斯拉股價全日急瀉6.02%，收報192.73美元。



-大行連環踩！花旗警告Tesla最悲暴插逾八成。 https://bit.ly/2QfeCeE



-晶片生產商高通(Qualcomm)領跌科技股，全日下瀉10.86%，主因是美國法官裁定該公司非法打壓手機晶片市場競爭，並利用主導地位收取過高專利費。



●港股ADR指數收報27,599點，跌106點。



●美國10年期國債孳息率跌4.43點子，報2.382厘。



●美國聯儲局公布上次議息的會議紀錄，指在一段時間內，利率政策立場都適合保持耐性，即使經濟有所改善，亦不會作出任何變動。



●達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭表示，美國國債孳息率出現倒掛，這表明市場預期未來經濟增長乏力。



●紐約期油收報每桶61.42美元，跌1.71美元或2.71%；布蘭特期油收報每桶70.99美元，跌1.19美元或1.65%。



-美國能源部公布，截至5月17日當周，原油庫存變動大增474萬桶，有別於預期減少128.4萬桶，庫存創下2017年8月以來最高水平。



●紐約期金收報每安士1,274.2美元，升1美元或0.2%。



●英國富時100指數收報7,334點，升5點或0.07%；法國CAC指數收報5,378點，跌6點或0.12%；德國DAX指數收報12,168點，升25點或0.21%。 https://bit.ly/2YLv4X7



●南韓將舉行緊急會議探討韓圜的異常跌勢。



●中國國務院常務會議確定深入推進債轉股，鼓勵外資入股實施機構。



●傳中國準備向國內銀行開放債券期貨市場，但仍不會讓外國投資者交易債券期貨。



●最新戰略！港交所爭取將海外公司納入互聯互通機制。 https://bit.ly/30ykpkl



●鷹君爭產案：羅老太告滙豐判敗訴。 https://bit.ly/2QdLSCU



●【股民熱話】入表抽居屋？買六合彩？博熊仔？ https://bit.ly/2JBvoUS



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