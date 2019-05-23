Tesla急挫6%　自駕功能存風險　大行繼續踩！

特斯拉(Tesla)股價持續尋底，昨晚在美國跌破200美元，收報192.73美元，全日急瀉6.02%，創2016年12月來新低。該股市後交易時段再跌約1%。



Tesla近期負面消息不絕，最新一宗是美國權威消費者期刊《消費者報告》直指其電動車的自動駕駛系統內，一項新的自動切線功能運作欠佳，或對司機構成安全風險。



Tesla於今年4月將軟件升級，啟動了可自動切線的「Navigate on Autopilot」系統，《報告》以Tesla旗下的Model 3電動車測試，結果發現Navigate on Autopilot在處理切線時駕駛能力不如真人，甚至會在空間不足的情況下在切線到另一輛車前面。Tesla則回應指，正確使用自動駕駛系統的話仍然安全，司機亦應時刻保持控制車輛。



較早前，旗下電動車Model S近期在上海及香港捲入自焚事故，已引起安全疑慮。



曾為Tesla「忠實信徒」的摩根士丹分析員Adam Jonas，在與華爾街客戶的私人電話會議上表示，2018年第4季，市場對Tesla的需求遠超過供應，惟至今日，該公司供過於求，消耗現金，無人關心小型多用途車Model Y，無戰略支持等，公司現在並非一個增長的故事，而更像是一個不良信貸及重組的故事。



雖然市場憧憬科技巨頭如蘋果公司(Apple)及亞馬遜出手打救Tesla，但Jonas大潑冷水，坦言Tesla債務纏身，沒有投資者會願意付出巨大代價，去投資旗下車輛不時會發生着火、撞樓，或意外撞倒行人的汽車製造商。



除了大摩早前警告Tesla股價「最熊」或瀉至10美元之外，多間大行亦先後對該公司「踩多腳」，券商Wedbush唱淡其前景，花旗最新亦預警，指該股股價暴挫至36美元的機會正在增加。詳情可瀏覽 https://bit.ly/2QfeCeE



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