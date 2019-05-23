【股民熱話】入表抽居屋？買六合彩？博熊仔？

周三(22日)港股雖有反彈，但成交僅763億元，反映缸邊友士氣低落，入市博反彈的意欲不大。茶餘飯後，股友不是講股票，而是講今日(23日)開始派發申請表的新一輪居屋申請！



今次新居屋有6個全新居屋屋苑，合共4,871個單位，申請者可於5月30日至6月12日期間遞交申請表，申請的費用是250元，預計會在8月攪珠，11月揀樓。



由於今期居屋單位質素唔差，最重要係價錢吸引，單位實用面積介乎275至569平方呎，售價156萬至529萬元，即係呎價七、八千元，對於上車族而言，確實係買樓的一絲希望。



之不過，唔到五千個單位，綠表加白表申請，參考去年11月攪珠的居屋共接獲逾27萬份申請表，睇怕今次唔破紀錄都相距不太遠。值唔值得用250元買個咁渺茫的希望，抑或用呢250元去買六合彩，中獎機會會大啲，真係見仁見智！但有一點好肯定的是，若然花呢250元，抽中揀樓成功買下居屋置業，就真係好似中六合彩大獎咁高興！



都有口痕友話，入白表抽居屋機會如此渺茫，與其都係唔賭唔知時運高，倒不如花錢押注恒指熊證，博中美貿易戰反枱收場，恒指直插25,000點冇水花！當然，呢個Double or Nothing的做法，如過大海賭大細冇咩分別，賭博成分太重，同花一、兩個晩餐價錢入表抽居屋買個上車希望，風險性質大不同，不建議倣效。



咁揸住唔夠買私樓的首期，又抽唔到居屋，應該點算？適量投資保本增值，耐心等候上車機會，是理性的做法。至於有咩股票好買？老實講，如今中美貿易談判進展未明，金融市場表現大幅波動，亦難料後續結果對香港、中國以致全球經濟的影響有多大，此時入市顯然是一個比較尷尬的時間。可以的話，建議唔爭在等過埋「六絕月」，先至籌謀行動，正所謂「寧買貴，莫買錯」！



東方產經專欄作者錢修

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