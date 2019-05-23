基石藥業合作夥伴Agios膽管癌藥隨機試驗達主要結果

基石藥業(02616)公布，合作夥伴Agios Pharmaceutical的TIBSOVO®(ivosidenib)全球III期ClarIDHy，就曾接受治療的攜帶異檸檬酸脫氫酶1(IDH1)突變的膽管癌患者，隨機試驗達到其主要結果。



經獨立放射學審查，與接受安慰劑的患者相比，TIBSOVO®治療的無進展生存期(PFS)發現統計學上有顯著改善。研究中觀察到的安全性資料與以往發布的數據一致。對ClarIDHy試驗的全面分析將遞交至歐洲腫瘤內科學會，在2019年9月27日至10月1日於西班牙巴塞隆拿召開的大會報告。



Agios計劃於2019年底前，為TIBSOVO®提交用於治療曾接受治療的攜帶IDH1突變的膽管癌的補充新藥申請。



2018年6月，基石藥業與Agios達成在大中華區開發和商業化TIBSOVO®的獨家協議。



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