五礦資源披露一系列人事變動

五礦資源(01208)公布，接獲Greg Travers退任執行總經理-業務支持一職的通知，自7月1日起生效，並退任執行委員會成員職務，自6月1日起生效。



公司同時宣布一系列人事變動，自6月1日起生效，包括首席財務官Ross Carroll將同時承擔有關總法律事務以及全球商業服務及信息技術的責任；現任執行總經理-市場營銷與風險管理徐基清將承擔集團供應的責任，其職稱將改為執行總經理-商務；執行總經理-利益相關方關係Troy Hey將承擔人力資源責任。



此外，執行委員會將新增執行總經理-技術及營運支持的職位，將承擔集團項目服務、集團技術服務以及地球科學方面的責任，並將由現任執行總經理-美洲營運Suresh Vadnagra於今年下半年由秘魯返回澳洲墨爾本時出任。首席財務官Ross Carroll將繼續監督有關事務，直至Vadnagra返回澳洲。



集團正進行執行總經理-美洲營運一職的招聘，以繼續發揮Las Bambas的潛力，同時管理公司在該區的業務。Vadnagra將繼續留任該職位，直至有關委任及過渡為止。



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