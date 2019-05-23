亞洲股市：日股跌過百點　軟銀挫逾3%

美股收跌；亞洲主要股市跟跌，日本日經225指數早段跌101點或0.4%，報21,182點。



板塊方面，能源股挫3.5%，通訊服務股跌2%，金融股跌0.5%。個股中，大日本製藥挫逾4%，安川電機及鹿島建設齊跌3%，日產汽車跌0.4%。



軟銀跌逾3%。外媒報稱美國司法部擬阻止其投資的Sprint電信與T-Mobile合併。



JAC Recruitment跌3.5%。三菱UFJ摩根士丹利將其評級由「買入」，降至「持有」。



日本煙草升0.4%。公司4月國內香煙銷量按年跌1.3%。



南韓首爾綜合指數跌8點或0.4%，報2,056點。韓國天然氣跌3%，HSD發動機跌逾2%，而三星電子則升0.3%。



澳洲悉尼普通股指數跌9點或0.1%，報6,588點。板塊方面，金融股跌0.4%，能源及原材料股齊跌0.3%。個股中，維珍澳洲、博思格鋼鐵及Capitol健康下跌2%至4%。



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