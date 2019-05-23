【即市分析】港股一手爛牌難作為

東方產經專欄作者HS哥：近期港股都幾難炒。一來中美貿易戰愈演愈烈，二來騰訊控股(00700)無氣無力，三來中資金融股亦撐唔住，再加上A股積弱，人民幣有貶值之勢。市場憂慮內地經濟前景將進一步惡化，留港資金有機會要「班師」北上應急，港股沽壓可能尚未見真章！



此外，如果從技術走勢分析，雖然話恒指從三萬點樓上跌到現水平，其實已累跌7%，但大家唔好唔記得，港股首季其實累升近4,000點，加上10日線已先後失守20日、50日及100日線，MACD熊叉持續擴闊，技術走勢明顯利淡，所以後市繼續調整機會確實唔細。



策略上，近期市場資金一係押注類似領展房產基金(00823)等避險股，一係就短炒受消息及氣氛帶動的個股，典型例子如周二急升的中國稀土(00769)和周三反彈的晶片股，但都係一日貨仔，即日鮮限注參與。至於藍籌股，仍受累市場氣氛，易跌難升。



總之呢期港股一手爛牌，有雞胡食都唔錯，好難博雞胡變爆棚！

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