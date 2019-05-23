【港股開市】騰訊續尋底　手機設備股回吐

道指期貨跌近百點，港股開市跌200點，恒生指數報27,505點；國企指數低開103點，報10,501點。



騰訊持續尋底，開市再跌1.2%，報335港元，續創3月以來低位，拖低恒指32點。中國銀行及中國平安除息，股價開市靠穩，惟合共拖低恒指70點。



其他重磅股跟隨大市向下，香港交易所跌1.4%；中國移動跌1.3%；建設銀行低開0.5%；友邦保險及滙豐控股低開0.3%及0.2%。



手機設備股回吐，舜宇光學跌2.1%，是表現最差藍籌；瑞聲科技跌0.9%；中興通訊及比亞迪電子跌1.9%及2.5%。



萬洲國際繼續反彈，高開4.9%，是表現最佳藍籌。防守股靠穩，領展、港鐵及電能實業高開0.3%。油價急挫，三桶油低開0.3%至0.9%。



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