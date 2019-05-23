A股快報：三大指數跌幅擴大　金融及地產股走勢弱

A股跌幅輕微擴大至1%；滬綜指最新跌27點或0.9%，報2,863點；深成指跌110點或1.2%，至8,930點；創業板指數跌16點或1.1%，報1,471點。



金融及地產股齊跌1%。





【09:25】A股快報：全線低開 酒股領跌

內地股市向下走，滬綜指低開10點或0.38%，報2,880點；深成指低開43點或0.49%，至8,997點；創業板指數低開1點或0.11%，報1,486點。



板塊方面，釀酒股領跌0.8%，煤炭股跌0.6%，金融及石油股跌0.4%，地產股跌0.2%；而船舶製造股升0.4%，次新股領漲2%。



美亞柏科低開逾8%，科大訊飛挫逾5%，大華股份跌1.8%。據外媒報稱，美國擬對上述企業列入禁用美國零部件或軟件的黑名單，將制裁範圍由華為擴展到全球視頻監控領域。



格力電器平開，報55元人民幣(下同)。據內媒報道，逾20間機構參加其股權轉讓項目意向投資者會議。



貴州茅台低開0.7%，至881元。茅台前董事長袁仁國被「雙開」。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

