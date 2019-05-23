【北水手影】「大媽」押注內銀股博放水？

東方產經專欄作者桃桃：市場觀望中美貿易戰發展，大市近日表現反覆，惟南下資金趁機入場掃平貨，「北水」連續8個交易日透過港股通流入港股市場，合共錄得約214億元人民幣的淨流入。



資料顯示，近日「大媽」主力掃入中資金融股，其中工商銀行(01398)自5月8日連續10個交易日以來獲資金密密吸納，其港股通合共錄得約54.6億元的淨買盤支持。



建設銀行(00939)最近6個交易日亦合共有約26.2億元的港股通淨流入。至於中國銀行(03988)之港股通本周以來亦有約6.8億元的淨買入；而農業銀行(01288)近兩個交易日亦合共錄得約2.3億元的淨流入。



由此可見，內銀股近日成為「大媽」主要買貨目標，相信主要由於近期中美貿易戰升溫，市場憧憬內地未來或會加大放水力度，吸引資金率先流入板塊部署。在「北水」撐場下，相關股份近日表現相對硬淨，其中最受青睞的工行走勢較佳，若然買盤持續，股價或有進一步向上空間，不妨以之作為博反彈首選。

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