港股格局：許繹彬建議股民寧可現金為王

港股再急跌，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，中美貿易戰已經演變成科技較量戰，繼華為受到美國強勢打壓後，再有中方企業遭美國列入黑名單，令跌勢持續的港股，勢頭仍然萎靡不振；反觀，美國大市卻反應有限，只是曾有一天出現較大的跌幅，在中美貿易戰升温的情況下，反而已收覆大部份失地。



據報，美國正考慮切斷重大技術向海康威視等五家中國公司的供應，將圍剿範圍從電訊設備商華為擴大到視頻監控領域的企業，並正考慮將幾家公司列入黑名單，禁止從美國獲取零組件或軟件。即使暫無更多壞消息傳出，美股亦同步回升，但現階恒指好像方向全失，反彈往往亦只是曇花一現，升市成交額萎縮，跌市則成交額大升，可見投資者心態極為悲觀，暫難以估計底位在哪個水平，現階段相信股民寧願以「現金為王」，靜待膠著中的貿易戰出現較明朗的走向，再作出大規模部署。



他補充，中美角力揮之不去，貿易戰紛爭勢必成為持久戰役，可能成為影響市場的常態，投資者要習慣大市將會跟隨特朗普的喜怒無常而隨時逆轉，加上美國不斷上演這齣連續劇演，糾纏於加關稅以及華為事件等；恒指的波幅度猶如過山車，短線操作的話，揀優質股及國策支持板塊始終是較穩陣的方向。



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