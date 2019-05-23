Panasonic將終止與華為合作　股價偏軟

繼日本兩大電訊商KDDI及軟銀股份宣布推遲發售華為新款手機後，日本電子產品製造商Panasonic亦宣布遵守美國政府禁令，將終止與華為的業務，暫停向其供應部分零件。



Panasonic股價跌0.73%，最新報898日圓。日本傳媒引述Panasonic代表消息指，在是次出口禁令中，該公司受影響的產品有限，幾乎不會對收益造成任何衝擊。



目前，與華為有交易的日本企業超過80間，其中包括至少11間著名牌子為其提供相機或電子零件。暫時未知其他日本企業會否跟隨Panasonic，暫停與華為交易。



另外，中國國務委員兼外交部長王毅周三(22日)接受訪問時批評，美國以莫須有的罪名，動用國家力量無端打壓華為，是典型的經濟霸凌行為。他強調，美方這種「唯我獨尊」的做法，不會獲得國際社會的認同和支持。



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