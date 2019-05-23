【即市分析】內地晶片股有辣有唔辣…

東方產經專欄作者帥哥：近期港股彈極都彈唔起，咁又難怪，中美貿易戰發展真係今天不知明天事，加上美國總統「侵侵」行事飄忽，難以估計，所以近期資金只能夠追住防守類股份來買。



不過，除防守股外，本周見一眾晶片股都生龍活虎，中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)及ASM太平洋(00522)昨日(周三)股價分別升5%、7%及3%，走勢唔錯。唔通資金真係「餓」得太耐，見難得有板塊將受惠國策，有理冇理衝入場追貨！



從基本面睇，美國針對中國高科企業出手，繼華為事件後，市場以真金白銀押注內地手機製造商日後會更多使用國產晶片亦合情合理。



財政部及稅務總局日前就發出關於集成電路設計，及軟件產業企業所得稅政策公告，指出依法成立且符合條件的集成電路設計企業及軟件企業，在去年12月底前獲利年度起計算優惠期，第一及第二年免徵企業所得稅，第三至第五年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅，並享受至期滿為止。



不過，大家要注意，晶片技術唔係畀錢就追得到，情況就好似跑步比賽，人家早你10年起步，試問一時間又點追得上去？本來，有錢係可以加快追趕步伐，但問題係呢期美國擺明玩針對，事事阻撓，只怕中國倡用「國芯」之路，實非坦途。



近日券商中金就發表報告，如美國對剩餘3,250億美元的中國產品徵稅，或將長期推高智能手機等電子產品的製造成本，如處理器、存儲器等半導體晶片和設備的外採成本，並長遠對行業發展造成打擊，顯見內地晶片業前景不無風險。



講番個股，純睇走勢，中芯及華虹半導體的人氣確有改善，不過前者股價近月兩次在9.3元遇阻回落，短期如果唔能夠在成交配合下破位而上，都仲係要忍手；至於後者股價昨日剛上破10日線，走勢初現曙光。



只是，考慮到今日經已係周四，班炒家都傾向減磅過周末多。所以若然未有貨，高追都仲係要三思，免得貿易戰再傳新訊，板塊氣氛又再大逆轉，短炒走唔切損手收場就唔抵！

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