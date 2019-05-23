港股格局：郭家耀料下試27200點

正榮金融業務部副總裁郭家耀指，中港股市近期處於弱勢，滬綜指反覆下試低位，交投亦比較淡靜；至於港股則連續多日失守250天線。郭預料，港股短期內會繼續向下，並下試27,200水平。



因應預期智能手機銷售放緩及貿易戰衝擊，瑞銀調低美股蘋果公司的目標價，郭認為中美貿易戰對手機廠商以及手機設備有影響，盈利前景相當不明朗；雖然該類股份於早前已有一輪調整，但仍需要維持觀望。



大市波動之下，資金選擇流入避險股份，近期逆市企穩或破頂的，大部份為房託股或公用股，但郭表示，目前此類股份的估值已上升至較高水平，加上盈利難有大幅增長，長期持有回報率未必理想。他續稱，如投資者仍有意入市，可留意新鴻基地產(00016)，公司的財政紀錄良好，加上每年有穩定派息，並預計派息可以維持在4厘水平或以上，屬不錯的收息之選。



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