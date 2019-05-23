港股格局：郭思治話短期有過千點上落都唔奇

周四恒指低開200點後續跌，最新報27,366點，跌339點或1.22%。另外，手機設備股如舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、丘鈦科技(01478)及高偉電子(01415)等亦有不同程度跌幅。



帝鋒證券及資產管理行政總裁郭思治表示，現時並非中美貿易戰這樣簡單。事實上是兩方的科技之戰，因美國的真正目的是要打壓中國高科技發展。因此除了徵收關稅，美企亦聯手針對中國。但到最後，相信中美雙方經濟亦會受損，造成兩敗俱傷的局面。



他提醒，在不明朗因素籠罩下，恒指短期內有過千點波動亦都不足為奇。因此投資者要做好風險管理，宜選擇大藍籌如滙豐控股(00005)及恒基地產(00012)等，相信在政治市下仍有抗跌能力。



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