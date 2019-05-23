中電旗下1000輛傳統汽車將以電動車取代

中電控股(00002)公布，成為首間加入由國際非政府機構「氣候組織」發起的EV100全球行動的香港企業，承諾於2030年前，以電動車取代旗下超過1,000輛傳統汽車，並鼓勵更多員工改駕電動車。



該股股價於91港元關爭持，最新報90.85元，跌1.14%，成交金額逾1億元。



公司目標在可行的情況下，致力於2030年前以電動車取代旗下全部重量3.5噸以下的車輛，以及一半重量為3.5至7.5噸的車輛。目前公司在各業務所在地所擁有的汽車當中，超過900輛輕於3.5噸。



此外，公司會在工作地點提供充電設施，鼓勵員工實現低碳駕駛。目前已在香港所有工作地點配備了合共196個電動車充電器。目標是在2030年前，為其他業務地區的工作地點提供充電設施，以支持需要駕駛的員工改用電動車。



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