【即市分析】騰訊跌跌不休　買得貨未？

東方產經專欄作者帥哥：中美貿易戰升級，市場憂慮美國加大對中國科技企業的制裁，重磅股騰訊控股(00700)繼續捱沽，股價連跌第6個交易日，即市一度跌穿330元關口，低位曾見329.4元，現亦仍跌2.1%報331.6元。



事實上，騰訊近期不乏利好消息支持，包括首季盈利優於預期，其新推出的「吃雞」遊戲吸金力強，而多間大行績後對其看法亦偏向樂觀。



不過，市場着眼點卻放在收入增長未如預期，加上MSCI月底納入A股因子倍增，騰訊需面對權重遭攤薄而出現的沽壓。



技術走勢上，騰訊自去年10月底低位251.4元開始反彈，反覆升至上月高位400.4元始見回落，自上周四跌穿50日線兼升軌支持372元水平後，股價跌勢加劇。若以黃金比率計算，後市或會下試高位回吐50%目標325.9元，若再失守則或將考驗高位回吐61.8%約308元，相信在月底前攤薄效應前，走勢難見起色。空手入白刃風險太高，惟有靜待股價喘穩後再作入市部署。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

