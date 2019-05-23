【專家樓評】林浩文：啟德商業地長線有潛力？

今日想跟大家談談啟德的地皮，早前有啟德的住宅地高價成交，但大家都可能有印象，前陣子區內有一商業地流標，最近又有一塊商業地重新被另一發展商以每方呎1.2萬餘港元的樓面地價投得，不少人都會問，為什麼在短時間內流標又重新以高價賣出？



為什麼會流標？如果政府的底價和發展商的出價不吻合，或者未能達到政府的底價就會流標。相信政府經過上次流標後，會跟隨市況調整價格，因此今次能夠成功賣出。



雖然啟德的發展潛力很大，但要該區成型，相信要10至15年時間。短時間來說，在啟德興建住宅是沒有問題，但在跑道上發展商業、酒店和零售，短時間內的氣氛一般，交通配套暫不完善，長遠來說是有潛力。我認為，整個跑道在未來的10至15年都會有很大的變化，相信到沙中線通車、體育城落成，連同跑道上的住宅項目相繼落成，啟德區會大變天。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文



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