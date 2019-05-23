人民幣Hibor：隔夜息升至2.16厘 離岸價失守6.94關
2019年05月23日 11:51
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至2.16厘；1、2星期拆息報2.63至2.88厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.14至3.60厘。
23/5/2019
隔夜 2.16686厘
1星期 2.63417厘
2星期 2.88017厘
1個月 3.14350厘
2個月 3.34750厘
3個月 3.46567厘
6個月 3.51133厘
12個月 3.60983厘
22/5/2019
隔夜 2.03538厘
1星期 2.59533厘
2星期 2.86567厘
1個月 3.13750厘
2個月 3.34350厘
3個月 3.47367厘
6個月 3.51633厘
12個月 3.61683厘
人民幣兌美元偏軟，離岸人民幣(CNH)由6.9337，降至6.9425，最新報6.9379；在岸人民幣(CNY)亦由6.9054，回軟至6.9202，最新報6.9072。
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm