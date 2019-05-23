人民幣Hibor：隔夜息升至2.16厘　離岸價失守6.94關

2019年05月23日 11:51
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    (中新社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至2.16厘；1、2星期拆息報2.63至2.88厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.14至3.60厘。

    23/5/2019
    隔夜 2.16686厘
    1星期 2.63417厘
    2星期 2.88017厘
    1個月 3.14350厘
    2個月 3.34750厘
    3個月 3.46567厘
    6個月 3.51133厘
    12個月 3.60983厘

    22/5/2019
    隔夜 2.03538厘
    1星期 2.59533厘
    2星期 2.86567厘
    1個月 3.13750厘
    2個月 3.34350厘
    3個月 3.47367厘
    6個月 3.51633厘
    12個月 3.61683厘

    人民幣兌美元偏軟，離岸人民幣(CNH)由6.9337，降至6.9425，最新報6.9379；在岸人民幣(CNY)亦由6.9054，回軟至6.9202，最新報6.9072。

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