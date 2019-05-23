人民幣Hibor：隔夜息升至2.16厘　離岸價失守6.94關

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息續升至2.16厘；1、2星期拆息報2.63至2.88厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.14至3.60厘。



23/5/2019

隔夜 2.16686厘

1星期 2.63417厘

2星期 2.88017厘

1個月 3.14350厘

2個月 3.34750厘

3個月 3.46567厘

6個月 3.51133厘

12個月 3.60983厘



22/5/2019

隔夜 2.03538厘

1星期 2.59533厘

2星期 2.86567厘

1個月 3.13750厘

2個月 3.34350厘

3個月 3.47367厘

6個月 3.51633厘

12個月 3.61683厘



人民幣兌美元偏軟，離岸人民幣(CNH)由6.9337，降至6.9425，最新報6.9379；在岸人民幣(CNY)亦由6.9054，回軟至6.9202，最新報6.9072。



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