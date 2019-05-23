【午市重點睇】美匯升上98.1　金價低見1272美元

●美匯指數在亞洲市高見98.13；圓匯反覆報110.3；歐元兌美元企1.115；英鎊低見1.264。港匯又觸及7.85，最新報7.8491。離岸人民幣一度跌至6.94水平，最新報6.9368。金價弱見1,272美元，布油失守71美元關，最新企70.5美元，紐油報61.06美元。道指期貨續跌近百點。



●港股回落，恒生指數半日跌359點或1.3%，報27,346點；騰訊失守330元，創4個月新低。https://bit.ly/2VVGFWx

-東亞銀行：李國寶7月1日起退任行政總裁。https://bit.ly/2YL3A3F

-滙控發行30億美元優先無擔保票據。

-盛源控股賣盤，復牌曾飆68%。

-大行唱淡，國泰航空急瀉逾4%。

-西伯利亞礦業復牌乾飆41%。



●【即市分析】

-內地晶片股有辣有唔辣... https://bit.ly/2wgie78

-港股一手爛牌難作為。https://bit.ly/2HLIs6F

-【北水手影】「大媽」押注內銀股博放水？https://bit.ly/2VLcnRk

-騰訊跌跌不休，買得貨未？https://bit.ly/30yCUFj



●A股快報：滬深3大指數半日收跌0.84%至1.67%。https://bit.ly/2HQIkTD



●亞洲股市：日股中段跌逾百點。https://bit.ly/2WcMwpZ



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息再跌至0.88厘；1個月期報1.7厘。



●人民幣中間價連跌11日，報6.8994，較上日開市價再跌2點子。



●人行不展開公開市場操作，無逆回購到期。



●Panasonic將終止與華為合作，股價偏軟。



●貿戰升級：台商加速回流，經濟部料全年投資將超標。



●中國社科院：今年內地樓價料增7.6%，部分重點城市價格升幅將大幅超過該預期水平。



●日本央行：距離2%通脹目標仍遠，需維持寬鬆政策。



●內地旅遊平台馬蜂窩獲新一輪融資，由騰訊領投。



●中電旗下1,000輛傳統汽車將以電動車取代。

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