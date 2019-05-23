【瑞通推介】恒指見4個月低位　牛熊證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局發表議息紀錄，重申對利率調整保持耐心。中美貿易戰升級繼續困擾市場，道指隔晚收報25,776點，跌100點或0.4%。



恒指周三(22日)收報27,705點，升48點或0.2%。周四(23日)早段則大跌逾400點，跌穿27,400點，創4個月的低位。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾80萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,100萬元，反映較多投資者預期港股調整將至。周三其牛證街貨重貨區為收回價27,500至27,598點，而熊證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點。



據報香港交易所爭取將海外公司納入互聯互通機制。該股股價由今月初高位279.8元開始回落，至周一(20日)曾低見239元，累挫14.5%，近兩日有見底回升迹象，周三收升2%，盤中曾收復250元和10天線。股份周四早段隨市偏軟，曾跌穿246元，跌逾1%。周三有逾100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾460萬元淨流入



友邦保險周三收升1.4%，重上76元，連續兩日低位守穩74.8元，可視作短期支持位。周四早段跌逾1%，再度回至75元邊，即市向上阻力留意10天線約76.3元。公司首席執行官兼總裁黃經輝日前表示，集團會保持循序漸進的派息政策，無計劃回購股份。輪證資金流方面，周三有逾80萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾110萬元淨流入。



A股下周「加倍入摩」，但在中美貿易戰升級下，外資減持A股，滬股通和深股通5月迄今累計淨走資超過400億元人民幣。南方A50周三受制於14元，周四早段在A股續弱下，曾失守13.6元和100天線，跌近2%，下一支持為250天線約13.16元。周三有逾100萬元淨流出其好倉，淡倉同日錄3萬元淨流入。



美國原油庫存急增，拖累紐約期油隔晚跌逾2%。早前獲券商唱好的中國海洋石油，近日於250天線附近角力，周三收報13.34元，周四早段繼續受壓，曾跌穿13.2元，跌幅逾1%。周三分別有29萬和8萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

港交所輕微價外、中短期購證(16656)，行使價278元，2019年10月到期，實際槓桿9.2倍。貼價、短期沽證(19560)，行使價238元，2019年7月到期，實際槓桿14.1倍。



友邦輕微價外、中短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿12.8倍。貼價、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿7.6倍。



南方A50輕微價外、中短期購證(29365)，行使價15.2元，2019年10月到期，實際槓桿10.2倍。



中海油輕微價外、中短期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿8.5倍。貼價、中短期沽證(11503)，行使價12.88元，2019年10月到期，實際槓桿5.6倍。



聯想價外、中短期購證(28315)，行使價7.5元，2019年10月到期，實際槓桿7倍。



美團貼價、中短期購證(15556)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿4.6倍。



舜宇光學價外、中年期購證(18947)，行使價98.9元，2019年12月到期，實際槓桿4.3倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(61079)，收回價及行使價26,600點，槓桿比率34倍。熊證(59223)，收回價28,290點，槓桿比率20倍。



騰訊牛證(62524)，收回價320.1元，槓桿比率19.5倍。



港交所牛證(66034)，收回價234.1元，槓桿比率16倍。熊證(59224)，收回價258.4元，槓桿比率15.2倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率11.4倍。熊證(59260)，收回價79.6元，槓桿比率13.9倍。



南方A50牛證(68379)，收回價12.74元，槓桿比率12.6倍。熊證(59270)，收回價14.65元，槓桿比率10.7倍。



中海油牛證(63500)，收回價12.39元，槓桿比率13.7倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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