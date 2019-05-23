英皇鐘錶：首季零售表現改善　新店布局已完成

英皇鐘錶珠寶(00887)股東大會後，主席及行政總裁楊諾思會見傳媒時指出，今年首季旗下店舖的零售表現較去年第4季佳，主因農曆年假期和零售氣氛有改善，但由於去年基數較高，預計按年難有大幅增長。



她表示，於五一長假期，公司生意尚算理想，尤其假期頭三天客流明顯上升，香港和澳門生意均錄得雙位數增長。



產品當中，以中價2萬至8萬港元的運動錶款較受歡迎。她稱，今年在香港會開兩間新店，上下半年各開一間。在內地會開7間新店，上半年已開了5間，集中在一、二線城市。



被問到今年香港開店數目為何較去年6間少，楊指出，去年新增的店舖需要時間去經營、去訓練員工，「而我哋想鋪嘅(銷售)點都鋪咗好多」。



對於中美貿易戰，她認為，會使公司的投資或營業有下行風險，會審慎樂觀去觀察未來的情況，增加中價錶的入貨去滿足市場的需求，亦會在民生地區開店去增加銷售。



至於公司去年購入廣東道店舖，楊認為策略上正確，該舖可吸引大量內地個人遊旅客，也令公司省回租金。不過今年會維持審慎，不再有策略行動去買舖。



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