樓價UPDATES：後市不明　業主驚青止賺離場

面對後市不明朗，部分業主驚青減價，寧趁早止賺離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●鰂魚涌康怡花園H座中層15室，實用面積531方呎，兩房間隔，叫價990萬港元，最終願減22萬元以968萬元易手，實用呎價18,230元。原業主持貨12年沽出，帳面獲利628萬元。



●西半山殷樺花園2座高層D室，實用面積842方呎，三房連主人套房間隔，以2,100萬元連租約易手，實用呎價24,941元。單位14年升值2.2倍。



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九龍區

●大角咀奧運站凱帆軒1座極高層D室，實用面積450方呎，兩房間隔，享海景，成交價約965萬元，實用呎價約21,444元。單位4年漲價38%。



●將軍澳安寧花園6座中層E室，實用面積583方呎，三房間隔，吸引區內客以自由市場價約750萬元承接，實用呎價約12,864元。



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新界區

●荃灣麗城花園3期5座高層C室，實用面積約742方呎，三房連主人套房間隔，原叫價980萬元，減價32萬元以948萬元沽出，實用呎價約12,776元。原業主持貨9年轉手，帳面獲利約573萬元。



●元朗采葉庭15座中層G室，實用面積約693方呎，三房套間隔，原開價930萬元放售，放售僅1周即獲換樓客「即睇即買」，最終減價約22萬元以908萬元承接，實用呎價約13,102元。單位18年漲價約3.4倍。



●大圍金輝花園低層A室，實用面積386方呎，兩房間隔，議價後以565萬元易手，實用呎價14,637元。原業主持貨33年沽出，帳面獲利533.3萬元，期內升值約17倍。



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