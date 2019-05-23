【大行報告】高盛引述舜宇稱市場對華為事件過慮

高盛表示，舜宇光學(02382)參加該行舉行的亞太區科技行業會議，被問及華為被美國「封殺」事件對公司所造成影響，舜宇光學公司代表稱華為訂單目前維持正常，同時指華為並未對公司產品持續增加庫存。



該行引述舜宇光學代表指，市場已過度擔心舜宇受華為事件影響。首先，華為佔舜宇光學收入逾20%，但指華為業務佔集團盈利比例較低，因公司主要向其付運鏡頭模組，並指鏡頭模組毛利率較集團另一主要業務手機鏡頭低。



舜宇解釋，假設公司失去華為訂單，相信集團其他客戶或取得華為流失的市佔率，公司亦有向內地及韓國領先手機品牌公司供應產品。另舜宇稱，將會持續提升產品多元化，包括車載鏡頭、車載鏡頭模組等。



高盛引述舜宇光學代表表示，維持2019年管理層指引，包括手機鏡頭付運按年升25%至30%、產品平均售價及毛利率可藉產品組合升級而提升、車載鏡頭付運可按年增長25%，相關業務毛利穩定；該行亦維持手機鏡頭組增長20%至25%指引，料毛利率優於2018年，而產品售價將視乎三鏡頭市場需求而定。



但高盛重申對舜宇光學「沽售」投資評級及目標價70元，指對公司未來綜合毛利率前景看法審慎，指手機鏡頭毛利率仍面臨挑戰、競爭上升。



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