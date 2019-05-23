華為：自家作業系統最快今秋登場　國際版明年準備就緒

華為消費者業務行政總裁(CEO)余承東接受外媒訪問表示，若完全及永久被禁止使用Google的Android系統或微軟(Microsoft)的Windows作業系統，將就旗下智能手機及手提電腦推出自家作業系統，可望於今年秋季在中國投入使用，至於國際版會在2020年第1季或第2季準備就緒。



他指，自家的作業系統將安裝華為的App Gallery應用商店。



美國已將華為列入黑名單，因美國商務部公布為期90日的臨時許可證後，Google暫緩中止與華為的合作，華為現有手機用戶在禁令正式生效前，仍可以繼續獲得Google支援Android手機系統及Google應用程式更新。至於微軟，有報道指公司已將華為一系列電腦下架。



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