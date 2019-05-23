瑞幸咖啡股價連跌3日　失守招股價

以「燒錢」追趕星巴克(Starbucks)的中國咖啡連鎖店瑞幸咖啡(Luckin Coffee)股價連跌3個交易日，在周三(22日)更瀉近15%，以貼近上市後的低位14.75美元收市，跌穿17美元招股價。



瑞幸在上周五(17日)於美國納斯達克上市，股價一度抽升47%，至25美元的高位，全日收升近兩成。但在本周的3個交易日，股價持續回落，累跌逾28%，回吐所有升幅，更失守招股價。



該咖啡連鎖店為尚未盈利的初創企業，市場關注其燒錢式擴張模式能否持續。去年全年，公司淨收入8.4億元人民幣，由於大幅擴張，淨虧損高達16.19億元人民幣。今年首季，仍錄虧損5.51億元人民幣，較去年同期的1.32億元虧損大幅擴大。



以店舖數量計，瑞幸目前為中國第二大咖啡連鎖集團，在不足兩年間，已開設2,370家店舖，其目標是於今年底前超越在內地擁有3,600家分店的星巴克。



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