【即市分析】大市未喘定　避險買內需股？

東方產經專欄作者股博士：內需食品股今早(23日)逆市有追捧，萬洲國際(00288)高開4.9%後回落，現升0.8%報7.41元；康師傅(00322)、蒙牛乳業(02319)分別升4.4%及2%；日清食品(01475)及維他奶(00345)分別升0.2%及1.6%。



事實上，內地4月居民消費價格指數(CPI)按年升2.5%，較3月高0.2個百分點，重返去年9、10月水平，其中食品價格按年急升6.1%，通脹進一步升溫。另外，近期中美貿易戰升級，牽動投資市場情緒，貿易衝擊相對較小的食品股成為避險資金寵兒，亦帶動板塊表現。



萬洲近日獲多間大行唱好，認為市場誤解美國豬肉出口至中國的影響，惟股價仍由高位持續回落，短線宜觀望7元水平承接力，若守穩其上，股價才有望進一步反彈，不妨伺機而動。



至於康師傅、蒙牛乳業近期股價表現相對硬淨，其中前者更連升3個交易日。而日清食品及維他奶業務增長穩定，股價亦持續於高位整固，上述4股中長線中長線仍有上升空間，不妨從中揀蟀。

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