貿戰升級：花旗降中國今年GDP增長預測至6.4%

花旗發表全球經濟展望報告指出，由於中美貿易戰重燃，相信此事於今年下半年會拖低中國經濟增長0.25個百分點，故下調內地今年國內生產總值(GDP)增長預測0.2個百分點至6.4%。



該行表示，就美國對中國2,500億美元貨品上調關稅至25%，估計將減低中國出口5.6%，影響GDP增長1個百分點，相信中央會推出刺激經濟措施。



該行報告預期，中國今年第二至第四季GDP增長預測均為6.4%，2020年第一至第三季GDP增長預測則分別為6.1%、6%及6%，估計2020年實質GDP增長預測6%。



花旗認為，市場關注人民幣匯價及資本外流的情況，若雙方對壘情況持續，人民幣兌每美元匯價或將跌至近7水平。

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