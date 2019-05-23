易居企業：料今年內房市場走勢「以穩為主」

易居企業(02048)行政總裁丁祖昱出席活動時稱，今年房地產市場走勢預期「以穩為主」，各地樓價波動約5%為中央可接受的幅度，預期不會貿然即時退出調控，反而各地市自行施策會持續分化為精準的區域調控。



他指出，環球市場不穩，但內地房地產市場現時未能斷言走出困境，預期政府不會再如從前一樣，通過刺激房地產銷售拉動經濟增長。他預期，今年全年一、二線城市總成交量會持續上升，三、四線城市有所下滑，整體樓價則持平發展。



過去一個月，住建部兩度對內地10個地價、樓價升幅較大的城市發出預警。易居中國董事局主席周忻表示，預警符合市場預期，認為不管是政府或企業目前都傾向希望平穩發展，估計全年樓價變幅或與各城市國內生產總值表現相若。



奧陸資本總裁及投資總監蔡金強提醒，中美貿易戰、科技戰開打，美國近日逐步封殺內地科技企業，深圳及杭州兩大科技企業重鎮的高檔房地產短期內或會受影響，預期全年內房股銷售額增幅為15%至18%，其中前十龍頭房企增長空間收窄，只有約10%。



中國房地產業協會、中國物業管理協會，以及上海易居房地產研究院中國房地產測評中心聯合發表《中國房地產上市公司測評研究》，今年內房綜合實力排行榜繼續由中國恒大(03333)奪冠，萬科(02202)及碧桂園(02007)緊隨其後。



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