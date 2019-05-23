樓價UPDATES：景峰豪庭放售一周減50萬元沽

個別業主叫價回軟，放盤短期內即減價出貨，屯門景峰豪庭兩房單位，放售一星期即減50萬元沽。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●柴灣杏花邨27座高層8室，套三房間隔，享海景，以1,373萬元成交，實用面積約722方呎，折合呎價約19,017元，屋苑於本月至今暫累錄約10宗買賣。



●淺水灣南灣御苑1座中層A室，實用面積約1,903方呎，三房套連工人房套及閱讀室間隔，望山景，以4,600萬元成交，實用呎價約24,172元。



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九龍區



●長沙灣昇悅居本月暫錄3宗買賣，平均實用呎價18,595元，其中6座中層F室，實用面積513方呎，兩房間隔，議價後以920萬元成交，實用呎價17,934元。



●長沙灣泓景臺暫錄約5宗租務成交，其中3座中層D室，兩房間隔，實用面積約492方呎，以約22,000元放租5天，外區客議價後減價1,500元，以20,500元承租，實用呎租約41.7元。



●西南九龍君滙港6座中層A室，實用面積482方呎，兩房間隔，獲買家以1,026萬元承接，實用呎價21,286元。



●奧運站海桃灣1座低層C室兩房單位，望少海景，實用面積約502方呎，以約23,000元放租3星期，外區客洽詢議價後獲減價200元，以22,800元租入，實用呎租約45.4元。



●藍田滙景花園14座高層C室，實用面積約612方呎，套三房間隔，原先叫價1,180萬元放售，經議價後減價20萬元或約2%，最終以1,160萬元連天台易手，實用呎價約18,954元。



●將軍澳居屋康盛花園3座中層K室，望山景，兩房間隔，實用面積約495方呎，以630萬元放盤約20天，區內客睇樓一次即洽購，議價後減價30萬元，以已補價自由市場價約600萬元成交，實用呎價約12,121元，創同類新高價。



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新界區



●屯門景峰豪庭1座高層C室，兩房間隔，本月15日放盤，叫價650萬元，放盤僅約1星期，獲買家議價至600萬元成交，實用面積508方呎，實用呎價11,811元，新買家為區內租客。



●元朗洪水橋尚築1樓單號室，實用面積243平方呎，開放式間隔，新近獲上車客以370萬元承接，實用呎價15,226元，原業主於2015年中以280萬元一手購入，帳面獲利90萬元，升值約32%。



●天水圍居屋天頌苑O座中層13室，實用面積539方呎，於未補價第二市場以425萬元易手，實用呎價7,885元。



●馬鞍山星漣海3B座高層E室，用面積768方呎，套三房間隔，議價後以38,000元租出，實用呎租49.5元，業主於2017年以1221萬元購入，是次租出單位可享約3.7厘租金回報。



●粉嶺綠悠軒3座高層D室，建築面積619方呎，實用面積427方呎，兩房間隔，開價約13,000元，議價後以12,500元獲承租，實用呎租29.3元。

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