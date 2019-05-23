歐股全線低開　德股跌逾1%

歐洲政治局勢暗湧四起，加上中美貿易戰持續，歐股三大指數全線低開，英國富時100指數跌0.6%，報7,291點；德國DAX指數跌1.1%，報12,037點；法國CAC指數跌0.9%，報5,328點。美股方面，道指期貨最新亦跌175點。



外媒報道稱，在脫歐協議屢遭否決後，英國首相文翠珊即將提出辭職，進一步加劇英國脫歐的不確定性。另外，歐洲議會選舉今日(23日)起開始，選舉結果將對歐洲政治及經濟有具大影響。



經濟數據方面，德國首季度國內生產總值(GDP)終值按年升0.6%，符預期；5月份製造業採購經理指數(PMI)初值為44.3，略低過預期。



板塊方面，美國封殺華為事件持續發酵，半導體股續跌。德國Infineon跌逾2%；意法半導體跌1.8%；傳感器生產商ams AG跌逾4%；德國Siltronic跌3.5%。



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