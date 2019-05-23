全球最具價值品牌榜Apple九連霸　華為百強都仲有份？

福布斯公布「2019年全球最具價值品牌100強」，蘋果公司(Apple Inc.)連續第9年登上榜首，其品牌價值2,055億美元，按年增長12%，亦是該榜首次有企業品牌價值突破2,000億美元大關。



至於互聯網巨擘Google以1,677億美元的品牌價值排行第二，至於美國電腦公司微軟及網購巨人亞馬遜分別以1,235億及970億美元位居第三及第四。



而社交網站Facebook的品牌價值按年跌約6%，至889億美元，排行第六，是打入十大排名中唯一一間公司錄得品牌價值下跌。



值得留意的是，華為成為唯一上榜的中國品牌，以80億美元的品牌價值排名第97位。



全球100強最具價值品牌的累計總價值約為2.33萬億美元，按年增長8%。當中，科技品牌的價值增長最多，亞馬遜增長37%成為增幅最大的企業，至於瑞典服裝零售商H&M按年跌12%至115億美元，是跌幅最大的企業。



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