【市後重點睇】英鎊偏軟　道期跌逾150點

美匯指數企98.1水平；圓匯報110.29；歐元兌美元報1.114。傳英國首相文翠珊或周五宣布辭職，鎊匯殘見1.2606。港匯仍處7.848。離岸人民幣反覆企6.93。金價報1,274美元，布油未收復71美元關，最新企70.47美元，紐油報61.05美元。道指期貨跌幅擴大至逾150點。



●市後關注點

-19:30 歐洲央行公布4月貨幣政策會議紀錄

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-21:45 美國5月Markit製造業、服務業和綜合採購經理人指數(PMI)初值

-22:00 美國4月新屋銷售



●恒生指數一度跌超過500點，收市跌438點或1.58%，報27,267點；騰訊收跌3.8%，連跌6日累挫12.8%。https://bit.ly/2VVGFWx



-東亞銀行股價逼近1年低位，李國寶7月起退任行政總裁。https://bit.ly/2YL3A3F

-李國寶當CEO任內，東亞銀行被剔出藍籌股。

-聯想全年轉賺近6億美元，股價反彈完再跌過。



●A股快報：滬綜指跌1.3%，創指挫逾2%。https://bit.ly/2HQIkTD



●亞洲股市：日股收跌132點，軟銀瀉5%。https://bit.ly/2WcMwpZ



●歐股三大指數全線低開，英國富時100指數跌0.6%，報7,291點；德國DAX指數跌1.1%，報12,037點；法國CAC指數跌0.9%，報5,328點。



●【即市分析】

-「中環地震論」靈咗一半？震央原來喺股市... https://bit.ly/2X42Qqe

-大市未喘定，避險買內需股？https://bit.ly/2QizPob



●【股匯攻略】重磅藍籌跌夠未？https://bit.ly/2WkC9Ak



●Panasonic澄清向華為供貨正常。https://bit.ly/2HMaEpX



●瑞幸咖啡股價連跌3日，失守招股價。



●華為：自家作業系統最快今秋登場，國際版明年準備就緒。



●英皇鐘錶：首季零售表現改善，新店布局已完成。

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