回應「切斷中國公司IPO」　納斯達克：毫無道理可言

中美貿易摩擦升級至資本戰，與特朗普關係密切的前白宮首席策略師班農早前表示，下一步是「切斷所有(中國公司)的IPO」。向來招攬眾多中資科創公司的納斯達克(NASDAQ)交易所，其亞太區主席Bob McCooey回應指，這一言論沒有任何道理可言。



Bob McCooey表示，美國資本市場是世界上最好的資本市場，具有透明度、深度流動性，擁有成熟的全球投資者以及納斯達克等交易所對公司的支持。



他續稱，在2018年來自中國公司的IPO有22宗，而今年已經有15宗，期待看到大量中國公司來到納斯達克，並視中國公司為我們全球領導人大家庭的一員，並且將給予他們支持。



Bob McCooey進一步稱，美國證券交易委員會主席領導了一個獨立組織，無需向總統報告。原則是歡迎世界各地的公司，中國是我們最大的一個市場。



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