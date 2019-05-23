【fb直播】恒指2萬7點好快到？

更多內地企業被美方列入禁用黑名單，港股周四(23日)急插！沽壓未止，二萬七點好快見？



科技股仆直！騰訊(00700)失守330元跌至四個月低位，隨時下試300元？舜宇光學(02382)超跌博彈得唔得？



中資金融、車股通通捱沽！不過康師傅(00322)逆市升，蒙牛(02319)、旺旺(00151)相對大市靠穩，內需股成避險之選？



《東網Money 18》搵來中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



詳情請click入以下連結度睇啦！



1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

https://www.facebook.com/onccnews/



2.《東網Money 18》facebook專頁：

https://www.facebook.com/money18



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm