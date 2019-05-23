美團首季虧損收窄至14.31億人幣

美團點評(03690)公布，截至今年3月底止首季，受益於所有業務分部的強勁收入增長及季節性因素，收入按年增長70.1%至191.7億元人民幣(下同)，公司權益持有人虧損14.31億元，相對去年同期虧損210.5億元，按年大幅減少93%。



期內，經營虧損為13.03億元，相對去年同期經營虧損為10.48億元。



首季公司平台的總交易金額按年增長27.9%至1,384億元。截至今年3月底止12個月，平台年度交易用戶數目按年增長26.4%至4.11億；每位交易用戶平均每年交易宗數增長至24.8宗；年度活躍商家數目按年增長27.3%至580萬。整體變現率由2018年同期的10.4%，升至首季的13.9%。



餐飲外賣業務方面，首季交易金額756億元，按年增長38.6%。

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