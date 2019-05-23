【地產專題】明年商廈落成量料跌七成　零售舖供應急增36%

近年商廈及零售物業落成量，分別出現上升與下跌的天與地情況。當中零售商舖明年供應量多達145.3萬方呎，按年升36%，而寫字樓樓面同年則只有逾71萬方呎，倒退76.8%。



據差餉物業估價署的《香港物業報告2019》資料，2020年私人商業零售樓宇供應量，為2006年後的新高，當中以西貢(將軍澳)、荃灣及灣仔為主要落成地區，佔該年整體約56%。事實上，近年該類商場零售樓面供應，持續處於高水平，如2018年亦高達134.6萬方呎。而今年該類零售物業落成量則達106.6萬方呎，主要位於油尖旺及離島區，佔整體約26%。



至於自2016至2020年期間，該類物業每年都有超過100萬方呎樓面供應，五年合共提供超過631萬方呎樓面，較再對上5年勁升接近一倍。



此外，據差估署截至3月份數字，零售物業租金及售價指數今年走勢向下，分別報187.2點及566.2點，較去年底回落0.8%及4.5%。



●寫字樓落成勢15年最少

另方面，2020年私人寫字樓市場落成量，將會急跌至僅有逾71萬方呎，按年顯著下跌約76.8%，為2005年後的新低，當中甲級商廈有逾51.12萬方呎，荃灣和西貢(將軍澳)佔約82%。



不過，今年該類物業新供應較多，達逾306.8萬方呎，當中甲級寫字樓達逾277.28萬方呎，主要集中在觀塘及沙田，佔預計供應量的79%。



商廈樓面持續短缺，料今年租金走勢依然向上。根據該署的資料，3月份整體寫字樓租金指數報265.6點，按季上漲3.8%，其中甲廈升幅跑贏大市，按季大升4.3%。不過該類物業售價指數卻未有跟隨租金升勢，3月份報532.9點，按季跌6.3%。



若按地區劃分，各個商業區走勢各異。3月份尖沙咀租金指數報239.9點，按季升3.8%，為升幅最多地區，緊接為上環及中區，報362.6點，較去年第四季多1.3%。而灣仔及銅鑼灣租金指數則有所回落，報270.5點，按季跌0.7%。



●一線舖位租金輕微受壓

中原(工商舖)董事總經理潘志明認為，消費市道暫時未有太大改善，惟明年零售物業供應量大增，估計將對核心區構成一定壓力，一線舖位租金料仍有些微下跌空間。他續稱，由於核心街道舖租已經歷長達四年的低潮期，長遠而言，料成交價及租金會緩慢地逐漸回升。



而寫字樓市場方面，他則指出，雖然今年及明年供應量較為波動，但港島區供應始終不足，估計核心區指標甲廈呎價及租金會平穩向上。而非核心區如東九龍一帶商廈，受累大量供應，預計未來呎租橫行，維持約30至40元。

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