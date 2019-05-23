新加坡銀行：不排除人民幣「穿7」可能性

新加坡銀行首席投資總監Rajeev De Mello指，貿易戰之下人民幣敏感度尤增，若果市場的壓力過甚，不排除人民幣會跌穿7算的可能性。不過，人民銀行明顯不想人民匯價過於波動，相信會透過不同舉措防止匯價過弱。



另外，該行中國股票策略師霍慧敏預期，中美貿易戰於6月底前達成協議的機率較低。去年中國股市深受中國經濟增長放緩、美國聯儲局政策等因素影響。目前內房股估值不算高，在內地政策支持下可跑贏大市。



受貿易戰影響，人民幣匯價日益趨弱，她認為人民幣貶值並非有效應付貿易戰的工具，目前中國多種貨品的出口佔全球市場份額首位，單靠貶值去爭奪市場效果不見得很大，認為人民銀行有能力調控人民幣走勢，包括調整每日中間價水平。



表示，香港地產股股息達3至5厘，股東較看重派息金額，從收息角度而言，地產板塊可考慮其中，尤其租金收入佔比較重的公司，又認為在市況波動時，可助支持企業派息及持續性的發展，相較其他板塊風險亦較低。



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