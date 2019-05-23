量子電視暢銷　三星首季穩坐全球電視市場霸主

韓媒報道，市場調查機構IHS Market調查顯示，今年首季，三星電視全球電視市場份額為29.4%，較去年同期(28.6%)上升0.8個百分點，排名居首。



有份析認為，三星電子以QLED量子電視為重點，瞄準大屏豪華電視消費需求。而今年首季，全球電視需求溫和增長，優於預期。



三星電子上月末推出一款98吋超大型QLED電視，目前超大尺寸電視市場上很難有其他品牌能與三星抗衡。



消費者對於差大屏幕電視的喜愛程度也不斷提高。今年首季全球電視市場上，70寸以上產品的佔比為7.6%，較去年同期(5.1%)增長明顯；60至69吋檔的產品份額也由14.8%增加至19.1%。



在此背景下，三星電子推出的18款QLED電視中，半數以上都主打超大屏。今年第一季度三星電子售出的QLED電視中，75吋以上的產品佔比30%，比去年同期增加10個百分點。



另外，今年首季，美國和中國間的貿易摩擦問題，導致北美出現一些非常不尋常的出貨模式，令庫存積壓。



為控制庫存，美國市場的電視價格下跌幅度巨大，刺激銷售旺盛。其中，國產電視品牌TCL對北美零售商的出貨量激增，該品牌在今年首季，以數量為基礎超過三星，佔據市場份額第一，儘管三星在收入為基礎上，仍保持北美最高的市場份額。



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