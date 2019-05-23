PayPal：未來在港專注發展虛擬貨品等

隨金融科技高速發展，透過網上及手機購物日漸普及，全球電子支付界巨擘PayPal明顯受惠，今年第一季的總交易額按年上漲25%，至1,610億美元，當中手機支付交易額更上升36%，至660億美元。



截至首季止12個月，該公司活躍客戶淨增加4,000萬個，至首季全球共有2.77億個活躍用戶。PayPal香港、南韓及台灣地區總經理葉承浩指，未來PayPal於香港會專注於發展虛擬貨品，旅遊，服務及時裝等，形容相關領域近年快速增長。



當選擇支付平台，葉承浩指，消費者非常着重支付過程的方便性及安全性，確保安全為公司的首要任務，另外旗下PayPal one touch可以使消費者毋須於每次付款前重複輸入密碼及郵寄地址等，使支付過程更高效。今年首季，吸引逾1.36億消費用戶加入使用one touch服務，佔總活躍用戶逾五成。



該公司亦免費提供網上交易保障，買家或賣家遇上貨不對辦或假貨等情況，證實後損失可以轉嫁至PayPal。PayPal印度區總經理Guru相信透過交易保障，可以增加大眾於網上交易的信心。



對於近年香港電子支付日趨成熟，葉承浩認為，可以鼓勵更多人轉用支付工具，對公司以至整個行業有利，坦言「現金為最大敵人」。他指，公司暫時未有打算於香港發展線下支付業務。



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