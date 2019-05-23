【北水追蹤】內銀股愈跌愈買　沽騰訊汽車股

港股今日(周四)全日跌438點，收報27,267點。惟港股通已連續9個交易日錄得淨流入，全日成交額約110億元，佔主板成交約11%，兩市港股通合計淨流入約4.63億元。



內銀股繼續成北水寵兒，工商銀行(01398)之港股通錄得逾7.2億元淨流入，建設銀行(00939)亦錄得約4.1億元淨流入；中國銀行(03988)亦獲淨買入7,567萬元。



騰訊控股(00700)股價跌近4%，北水踩多一腳，其港股通錄得約1.4億元淨流出。汽車股亦成北水沽售對象，比亞迪股份(01211)及長城汽車(02333)分別錄得淨流出6,983萬及1.11億元。



受華為事件拖累，5G概念股中國鐵塔(00788)股價持續受壓，其港股通亦錄得8,971萬元淨流出。另外，舜宇光學科技(02382)亦遭北水淨沽4,343萬元；惟中芯國際(00981)之港股通則錄5,584萬元淨流入。

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