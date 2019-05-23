Apple或出手收購Tesla？大摩：別想太多了

市場近期再次憧憬蘋果公司(Apple Inc.)或亞馬遜有可能當「白武士」，出手收購電動車生產商特斯拉(Tesla)，但摩根士丹利分析員Adam Jonas對此大潑冷水，在一個私人投資者會議上呼籲投資者不要白等及作無謂的猜想。



他解釋，這些大型科企或不會希望承受因擁有一個偶然會出現車子着火、撞進建築物或者殺掉途人或乘客的業務，而捲入無止境的負擔。他續指，Tesla行政總裁馬斯克可能利用其持有的太空探索科技公司(SpaceX)54%股權，「打救」Tesla。



約多於一年前仍給予Tesla高達379美元目標價的Jonas，近日稱最壞情況下，目標價會削至僅10美元。他指出，Tesla曾被視為增長故事，但今天，供應超過需求，又持續燒錢，而且已沒有人關心Model Y，該公司需要集資，但沒有策略性買盤支持。Tesla現時已不再被視為增長故事，更多的是一段不良信貸和重組的故事。



Tesla股價周三(22日)再跌挫6.02%至192.73美元，為2016年12月以來最低，連跌6日。InsiderInsights.com數據顯示，不包括行政總裁馬斯克在內的5位Tesla高管和董事，今年以來扣除行使股票期權的成本後，透過出售股份套現5,220萬美元，若步伐持續及股價未有進一步下瀉，全年套現金額可能超過2013年的1.11億美元高峰。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth