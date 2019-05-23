【專家樓評】蘇文豪：新科技繪製樓宇圖則有何好處？

今天想和大家談談屋宇測量的其中一個工作範疇，即是為遺失了建築圖則的樓宇，進行現場勘察和量度，然後重新繪製出樓宇的紀錄圖則(record plan)的工作。



傳統的做法是將工作人員分組，在現場同時進行繪畫草稿和量度尺寸的工作。量度範圍包括一般建築物構件，而較仔細的量度更會將不同屋宇裝備包括在內。至於量度收集得來的數據，則會透過電腦繪圖軟件，繪製出如平面圖和立面圖等圖像。但由於以人手量度在後期往往需要進行「覆尺」，令傳統圖則繪製方式在人手及時間的投入較高。



現時加入先進科技的做法，逐漸取代傳統製圖方式。工作人員目前可利用雷射掃描儀器，對樓宇內外的建築物構件及裝備進行掃描，以量度尺寸、相互距離、甚至顏色等，然後透過特定電腦軟件把所得數據轉化成立體模型影像作為藍本，再配合利用建築資訊模型(BIM)系統，便可繪製出包含不同資訊的樓宇立體模型。



這種做法，除減少量度時出現誤差及遺失建築資訊，亦可節省人手及時間。新技術使重新繪製樓宇建築圖則的工作更加方便，亦有助樓宇將來維修、或加建及改建工作。



普縉建築測量副董事總經理 蘇文豪

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