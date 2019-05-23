【深度解構】中國地方政府債台高築　呢三個省市最高危！

在貿易戰陷入白熱化、中國經濟增長漸緩之際，市場憂慮中國地方政府債務已變成隱形炸彈。中國財政部的數據顯示，截至今年4月底，全國地方政府債務餘額達19.6萬億元人民幣，惟這個數字尚未計及隱藏債務。最近亦有外媒透過分析地方政府融資平台債務狀況，列舉出三大債務風險最嚴重的省市，分別為貴州、天津及青海。



評級機構標準普爾去年時已曾發報告指出，地方政府隱藏的債務金額，可能達到公開披露的數倍以上。而外界最為關注的，是地方政府融資平台(LGFV)的發債情況。這些平台均由地方政府牽頭成立，甚至為其作出擔保；但由於其債務規摸龐大且欠缺透明度，故常被視為隱藏的「表外債」，亦是地方政府在財政方面的最大隱憂。



研究發現，在地方政府借貸成本較高的省份中，多數是靠國企主導當地經濟的。據彭博社統計，這些省份的地方政府融資平台債的孽息率，均達5%以上；而當地的國有企業更持有一半以上的工業資產。



●貴州

分析指出，貴州過去不斷增加基建支出，惟當地的地方政府融資平台孽息率已達6.14%，屬全國最高，也為其帶來潛在風險。由於債券的風險與其收益是成正比的，故一般而言，孽息率愈高，代表着市場認為其違約機會愈高(參考附圖一)。



事實上，早前貴州省遵義市政府曾宣布，與國家開發銀行參與當地的發展及債務化解達成共識。這意味着當地政府可能已獲國家開發銀行的「放水」承諾，填補其債務缺口。



●天津

數據亦顯示，天津地方政府融資平台債務，佔當地國內生產總值(GDP)比例最高，達24%(參考附圖二)。近年來，當地不少國有企業的陷入資金緊張的困境，例如作為《財富》全球500強企業之一的天津物產集團。該公司上月遭評級機構惠譽下調了6個信用等級。彭博社早前報道更指出，該公司因資金緊張而向銀行尋求延長貸款期限。



此外，惠譽還下調了數家與天津政府相關的企業之信用評級，原因是其增長放緩及債務上升。天津目前擁有約1,600萬人口，預計今年財政收入將連續第3年出現萎縮。



●青海

綜合多家評級機構的數據，青海省的政府融資平台債券評級整體而言最差，債券全部為AA以下評級。於3月份時，與政府關係密切的青海省投資集團，亦遭標普下調其評級，以及發生了債務違約事件。



另外，由於國企主導的舊經濟產業收入減少，東北三省同樣面對類似的債務困境。分析指出，黑龍江、遼寧和吉林的地方政府融資平台融能力較差。國家開發銀行亦曾表示，一直積極參與解決東北地區的債務問題。



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