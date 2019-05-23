聯想楊元慶：華為是重要客戶　貿戰暫對業務無影響

美國對華為發出「封殺令」後，全球多間科技企業陸續傳出將停止與華為合作。聯想集團(00992)董事長兼首席執行官楊元慶稱，華為是集團個人電腦(PC)業務的重要客戶，在符合當地法律及法規的前提下，集團與所有客戶都會繼續做生意及保持良好關係。



他指，目前美國關稅對集團業務影響不大，集團作為全球化企業，在全球均有布局供應鏈，其中自身生產設施佔比約55%，故較競爭對手更有靈活性。集團亦有為下一輪關稅清單做好準備，有信心可有效調整供應。



執行副總裁兼首席財務官黃偉明補充指，美洲市場佔集團總收入約30%，而現時聯想出口至美國的產品逾一半由中國生產，但集團在墨西哥、印度及日本等地均有設廠，將可快速調整生產線。至於產品會否加價，以將成本轉嫁客戶，則需取決於競爭對手及整體市場狀況。



聯想2019財年收入首次突破500億美元，全年收入錄510.38億美元。楊元慶稱，集團過去4年實行的轉型策略已見成效，目標今財年收入可維持雙位數增長。



期內，移動業務連續兩個財季實現盈利，第四財季稅前溢利錄400萬美元。摩托羅拉總裁兼聯想高級副總裁Sergio Buniac指，年內北美市場銷售增長逾15%，今財年目標是維持增速不低去年水平；至於新興市場，其基本面亦漸見改善，集團將加強推廣。隨著5G手機及多項創新技術推出，相信可推動移動業務持續增長。



對於集團最大業務PC和智能設備方面，企業總裁兼首席營運官Gianfranco Lanci指，雖然貿易戰惡化，但全球PC市場相對穩定，而聯想PC在美國的市佔率為15%，較同業仍低，加上集團主攻高端PC市場，有信心可維持業務增長。



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