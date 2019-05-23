聯交所股權變動資料顯示，中國建築(03311)於5月22日獲GIC Private Ltd增持94萬股，最新持股數目約2.53億股。



中國民航信息網絡(00696)於5月20日獲摩根大通增持51萬股，最新持股數目8,427萬股。



中國山東高速金融(00412)於5月17日獲Atlantis Capital Holdings Ltd增持1.31億股，最新持股數目約13.14億股。



中國金屬利用(01636)於5月17日獲Epoch Keen Ltd增持68萬股，最新持股數目約10.09億股。



中海石油化學(03983)於5月20日獲景順資產管理增持653萬股，最新持股數目9,289萬股。



利寶閣集團(01869)於5月20日及21日獲陳振傑合共增持74萬股，最新持股數目約4.86億股。



國藥控股(01099)於5月20日獲貝萊德增持233萬股，最新持股數目9,615萬股。



李寧(02331)於5月20日獲貝萊德增持802萬股，最新持股數目約1.65億股。



康哲藥業(00867)於5月23日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.99億股。



旭輝控股(00884)於5月20日獲Gentle Beauty Assets Ltd增持187萬股，最新持股數目約23.1億股。



藥明康德(02359)於5月21日獲The Capital Group增持7萬股，最新持股數目615萬股。



達利國際(00608)於5月20日及21日獲High Fashion Charitable增持10萬股，最新持股數目4,457萬股。



中金公司(03908)於5月17日獲查懋德增持290萬股，最新持股數目約1.26億股。



國際家居零售(01373)於5月20日獲魏麗霞增持100萬股，最新持股數目約3.55億股。



葉氏化工(00408)於5月20日獲葉子軒增持6萬股，最新持股數目4,457萬股。



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中升控股(00881)於5月20日及21日被Blue Natural Development Ltd合共減持25萬股，最新持股數目約13.11億股。



中國人壽(02628)於5月20日被摩根大通減持2,009萬股，最新持股數目約5.12億股。



海螺水泥(00914)於5月20日被摩根大通減持35萬股，最新持股數目約1.03億股。



中國鐵塔(00788)於5月21日被威靈頓管理減持約2.47億股，最新持股數目約35.45億股。



亞洲水泥(中國)(00743)於5月20日被景順香港減持59萬股，最新持股數目9,378萬股。



新世界發展(00017)於5月20日被貝萊德減持106萬股，最新持股數目約5.1億股。



青島港(06198)於5月20日被Value Partners High-Dividend Stocks Fund減持93萬股，最新持股數目9,826萬股。



泓富產業信託(00808)於5月20日、21日及22日被ARA Asset Management (Prosperity) Ltd合共減持200萬股，最新持股數目196萬股。



金山軟件(03888)於5月17日及22日被吳育強合共減持15萬股，最新持股數目364萬股。

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