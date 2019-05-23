科技商機：抖音母企計劃推免費串流音樂App

外媒報道，估值超過750億美元的中國初創企業北京字節跳動正在開發串流音樂服務。



據消息人士表示，該初創企業旗下擁有全球熱爆的短視頻應用(App)抖音，該公司在近幾個月正與唱片業公司進行討論，希望最早於本季末推出一款免費串流音樂App。



消息續稱，這款App將提供付費和免費兩類服務。該公司已經與全球各地的唱片公司合作，從而在平台上使用這些唱片公司的版權作品。在中國，字節跳動表示，已經與800多家唱片公司建立合作關係。與此同時，該公司正在積極探索，尋找音樂方面的人才，讓他們製作自己的作品。



字節跳動可能會將印度視為音樂App的關鍵市場。該公司一直在與當地唱片公司T Series 和Times Music討論版權合作。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



