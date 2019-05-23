北大資源投得雲南省3塊地皮　代價11.88億人幣

北大資源(00618)公布，該公司之間接全資附屬公司重慶盈豐地產有限公司，以總代價11.88億元人民幣，投得雲南省三塊國有建設用地之土地使用權。



上述土地分別位於雲南省玉溪市紅塔區李棋街道辦事處新康井路以西、西横六路以南、西横七路以北YXTC(2011)1-18-2號宗地，該土地之許可容積率為3.1；紅塔區李棋街道辦事處王井村以東、新康井路以西YXTC(2011)1-18-3號宗地，該土地之許可容積率為3.0；及紅塔區李棋街道辦事處新康井路以西、紅九路以南YXTC(2011)1-18-4號宗地，該土地之許可容積率為2.3，用地面積合計為197.64畝，可建築面積為358,372平方米。該等土地被指定作二類居住用地。



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