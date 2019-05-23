新盤UPDATES：一手樓續旺　千萬成交湧現

縱然股市受貿戰影響大幅波動，但用家需求持續，帶動一手樓市仍然暢旺，接連錄得多宗逾千萬元的大額成交。



●意堤標準戶逾2000萬沽 呎價1.7萬

據一手銷售資訊網資料，香港興業國際(00480)旗下愉景灣意堤再沽一伙，單位為8座16樓A室，實用面積1,200方呎，三房套間隔，成交價2,049.6萬元，呎價17,080元。



●Grand YOHO中層戶近2000萬沽

新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第2期以招標形式售出5座29樓E室，實用面積898方呎，成交價1,935.47萬元，呎價21,553元。



●泓碧三房戶1300萬 呎價逾1.6萬

碧桂園(02007)等發展的馬鞍山泓碧錄一宗成交，單位為3座3樓A室，三房套設計，以1,377.9萬元售出，以實用面積829方呎計算，呎價16,621元。



●尚悅‧嶺新增交易未有進展個案

恒基地產(00012)的元朗尚悅‧嶺新增一宗交易未有進展個案，該盤的2座23樓C室，原於5月15日簽訂臨時買賣合約，成交價逾625.53萬元。



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